Уагадугу, , 08:00 — REGNUM В результате двух террористических актов в Буркина-Фасо погибли по меньшей мере 10 человек, об этом 30 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Нападение было совершено в провинции Бам на севере страны: неизвестные совершили нападение, передвигаясь на мотоциклах.

В ходе атаки погибли девять мирных жителей и один военнослужащий. Сотрудники правопорядка приступили к спецоперации по поиску преступников.

Напомним, последние годы в Буркина-Фасо действуют террористические группировки, в результате нападений, организованных бандитами, здесь погибли свыше 500 человек.

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