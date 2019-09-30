Кабул, , 07:40 — REGNUM Похищение сотрудников избиркома и наблюдателей за президентскими выборами произошло в день выборов в афганской провинции Парван. Радикальные исламисты похитили более 20 человек, передает агентство Пажвак.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили девятерых работников Независимой избирательной комиссии Афганистана и 17 наблюдателей 28 сентября. По неподтвержденным данным, в Кабуле были похищены еще семь работников избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на выборах президента Афганистана проголосовали более 2 млн человек, примерно 20% избирателей. Выборы проходили в напряженной обстановке, не обошлось без нападений боевиков, жертвами которых стали по меньшей мере 32 человека.

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