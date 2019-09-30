Веллингтон, , 07:27 — REGNUM В полицию Новой Зеландии поступили сообщения об угрозе взрывов в столице страны — Веллингтоне, сообщает 30 сентября портал Stuff.

Отмечается, что в полицию поступило четыре сообщения об угрозе взрывов в здании парламента и ряде исправительных учреждений. К месту предполагаемых терактов прибыли машины спецслужб, весь персонал эвакуировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело, один человек арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайстчестер массовый расстрел в двух мечетях. Погиб 51 человек, ещё несколько десятков были ранены. Исполнитель теракта Брентон Таррант вел прямую трансляцию с места нападения в социальных сетях.

Читайте также: Новозеландский стрелок в Латвии «изучал военную историю»