Кадуна, Нигерия, , 07:28 — REGNUM Нигерийская полиция спасла более 500 человек, в основном детей, содержавшихся в исламской школе в «нечеловеческих условиях», которые один из освобожденных назвал «жизнью в адском огне». Об этом CNN Africa сообщил официальный представитель полиции города Кадуна Якубу Сабо.

По словам Сабо, группа мужчин, юношей и мальчиков, некоторым из которых было всего пять лет, была освобождена в четверг, 26 сентября, после того, как в полицию поступило сообщение о том, что детей держали закованными в цепи в школе в городе Кадуна, находящегося в 150 километрах к северу от столицы Нигерии, Абуджи.

Сабо сообщил, что некоторые из них были закованы в цепи в очень ограниченном пространстве, добавив, что они «не были враждебными» и «не было никаких причин, по которым их следовало держать в таком месте».

По словам пресс-секретаря полиции, у некоторых из задержанных, особенно детей, были шрамы на теле, и они сообщали полиции о том, что подверглись сексуальному насилию в школе.

«У них были шрамы, следы пыток и насилия над ними. Они умоляли увезти их из этого места и эвакуировать их», — сказал Сабо.

По факту произошедшего шесть учителей и владелец школы были задержаны и допрошены полицией. По словам Сабо, владелец школы заявил, что он руководит исправительной исламской школой. Однако в полиции сообщили, что нет никаких доказательств того, что школа использовалась в качестве религиозного объекта. Местные СМИ в своих репортажах назвали учебное заведение «Дом пыток в Кадуне».

В настоящее время полиция совместно с государственными органами работает над воссоединением юношей с их семьями. Некоторые из освобожденных были гражданами соседних стран, включая Буркина-Фасо и Мали. Они сказали, что их привели в школу их родители.

Один из освобожденных, 29-летний Иса Ибрагим, доставленный в заведение «для исправления поведения» рассказал в интервью ВВС о том, что их нахождение в школе было похоже на «жизнь в адском огне».

«Если ты молился, тебя били. Если ты занимался, тебя тоже били», — вспоминает он.

«У меня много травм. Почти все части моего тела травмированы, — сказал он. — Даже если ты спал — они использовали трость, чтобы разбудить тебя».

Он сказал, что их морили голодом, а в качестве пищи давали только простой рис. Люди, которых содержат в центре, «теряют всю свою энергию», добавил он.

Корреспондент ВВС Исхак Халид, который посетил здание школы на севере Нигерии, сообщил, что существуют опасения, что подобные злоупотребления могут происходить и в других подобных учреждениях.

По словам Халида, многие семьи в этой преимущественно мусульманской части Нигерии не могут позволить себе отправлять своих детей в школу, а те, кто может, зачастую зачисляют их в плохо регулируемые учреждения, такие, как это. По информации властей, школа могла быть пунктом торговли людьми.