Барнаул, , 07:17 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. По данным регионального ГУ МЧС РФ, сегодня, 30 сентября, на большей территории региона ожидаются умеренные осадки в виде дождя, а в ночные и утренние часы —с мокрым снегом.

«Возможно отложение мокрого снега, в отдельных районах появление временного снежного покрова», — отмечается в официальном сообщении спасателей. Помимо этого синоптики не исключают сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, погода в Алтайском крае начала портиться несколько дней назад. На прошлой неделе, 23 сентября, порывистый ветер валил деревья в Барнауле, но сильного похолодания на территории региона этой осенью ещё не было.

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