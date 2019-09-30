с. Табарсук, , 07:06 — REGNUM ГУ МЧС по Иркутской области сообщило подробности ЧП с погибшими на пожаре детьми в селе Табарсук Аларского района.

Пожар в селе Табарсук Аларского района ГУ МЧС по Иркутской области

Трагедия произошла днём 29 сентября 2019 года, в деревянном жилом доме, когда страдающая алкоголизмом мать двух трёхлетних девочек-близнецов отсутствовала. Прибывшая на место добровольная пожарная команда встретила её возле горящего дома. Погибшие дети были обнаружены в ходе тушения огня внутри жилища.

Пожар в селе Табарсук Аларского района унёс жизни девочек-близнецов ГУ МЧС по Иркутской области

Позднее выяснилось, что женщина пыталась спасти детей самостоятельно и даже получила травму руки, но огонь и сильное задымление помешали ей войти внутрь.

«В ходе опроса соседей было установлено, что мать погибших детей злоупотребляла алкоголем, как и в день пожара», — пояснили в МЧС.

Напомним, ещё один пожар с гибелью детей произошёл в Иркутске вечером 22 сентября. Потерявших сознание детей — пятилетнюю девочку и трёхлетнего мальчика — обнаружил пришедший домой отец. Однако, медикам в Ивано-Матрёнинской клинической больницы, куда доставили пострадавших, не удалось спасти старшего ребёнка.

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