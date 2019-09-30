Тюмень, , 07:06 — REGNUM В Тюмени по факту стрельбы на парковке в проезде Солнечный возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Сообщение о стрельбе поступило около 20:00 по местному времени 27 сентября. На место выехал полицейский патруль. Установлены участники словесного конфликта, переросшего в вооружённый.

Стрельба шла из зарегистрированного травматического пистолета. Пострадавших нет. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ («Хулиганство»).