Владивосток, , 06:52 — REGNUM Автоматическими камерами фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Приморье за прошедшую неделю было зафиксировано 19 622 нарушения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В основном нарушители превышали скорость — таковых было 16 224 правонарушения на сумму 7,9 млн рублей. Остальные нарушения связаны в поворотам и разворотами в неустановленных местах и нарушением правил остановки и стоянки. Всего выписано постановлений на сумму 11,425 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане, прошедшие процедуру банкротства, смогут не платить штрафы в ГИБДД, так как они будут списаны вместе с задолженностью по налогам.