п.г.т. Верхние Серги, , 06:51 — REGNUM В Свердловской области задержан мужчина, которого подозревают в разбойном нападении на магазин спиртного (ч.2 ст. 162 УК РФ) и незаконном изготовлении оружия (ч.4 ст.223 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Инцидент произошёл в Верхних Сергах. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в винный магазин и потребовал отдать ему выпивку бесплатно. Получив отказ, он достал ружьё, после чего похитил несколько бутылок крепких напитков. При этом продавец успел нажать тревожную кнопку.

Прибывший по вызову наряд полиции застал спящего у кассы «гангстера», который успел выпить одну из бутылок. В итоге мужчина был доставлен в участок, где признался в содеянном. Также в ходе обыска в квартире подозреваемого, обнаружены семь самодельных ножей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что во время инцидента никто не пострадал.