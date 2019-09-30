Поронайск , Сахалинская область, , 06:19 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание в центральной котельной города Поронайск на Сахалине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МЧС Сахалинской области, пожар начался утром 30 сентября в помещении подачи угля. На место происшествия прибыли пожарные и потушили огонь. Пострадавших нет.

Идёт расследование причин возгорания в котельной.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 30 сентября загорелась многоэтажка в Чите, пострадавших нет — пожарные эвакуировали жителей дома.