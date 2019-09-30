Чита, , 05:46 — REGNUM ГУ МЧС по Забайкальскому краю обнародовало подробности ночного пожара, произошедшего 30 сентября на третьем этаже пятиэтажного дома улице Богомягкого 66 в Чите.

Пожарные спасли 32 человека и эвакуировали 35 человек из горящего многоквартирного дома в Чите Цитата из видео МЧС

Известие о ЧП спасатели приняли в 00:12 местного времени. Прибыв на место, они увидели горящую квартиру и людей на верхних этажах, просивших о помощи. Задействовав две автолестницы, они эвакуировали 32 человека, среди которых было семеро детей. Помимо этого, из дома по лестничным клеткам пришлось вывести из здания ещё 35 жильцов, в том числе, восемь детей. Спасением людей и ликвидацией пожара руководил штаб пожаротушения, развёрнутый непосредственно на месте ЧП.

Известно, что для ликвидации пожара потребовалось 13 минут, 39 человек личного состава и 12 единиц техники. Причина возгорания пока не установлена, пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года степные пожары уничтожили в Забайкальском крае десятки домов, выгорело два села, уничтожены чабанские стоянки.