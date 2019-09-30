Екатеринбург, , 05:43 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на Кольцовском тракте столкнулись Range Rover и Daewoo Nexia. ДТП произошло ночью 30 сентября.

Как сообщает информационный портал Е1, обе машины после аварии вылетели с трассы. В результате ДТП пострадали пять человек.

Как сообщают очевидцы события, Range Rover на большой скорости врезался сзади в Daewoo Nexia.

На место происшествия, помимо дорожной полиции приехало четыре кареты скорой помощи, а также спасатели.