Благовещенск, , 05:01 — REGNUM В гидрометеоцентре Амурской области рассказали про осадки в виде мокрого снега, которые накрыли регион в последнюю ночь сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мокрый снег с дождём прошёл ночью в Сковородинском и Тындинском районах Приамурья. Днём осадки ожидаются в большинстве районов области, на севере преимущественно это будет снег, на юге — дождь. Ветер усилится до 17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, излишне дождливым вышло прошедшее лето в Приамурье, уровень воды паводка, накрывшего регион, превысил значения, достигнутые во время сильного наводнения 2013 года.