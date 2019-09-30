Нурлат, Татария, , 03:02 — REGNUM Суд Нурлата (Татарии) приговорил местного жителя к условному сроку за систематическое избиение собственного сына, а также неисполнение родительских обязанностей. Условный срок составил 3,1 года, но приговор ещё может быть обжалован. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

47-летний житель Нурлата, по данным следствия, в апреле 2019 года жестоко обращался со своим 13-летним ребёнком. Он систематически наносил мальчику побои. В отношении горе-родителя в итоге возбудили уголовное дело по двум статьям — истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей родителем.

В приговоре суда отмечается, что фигуранту также даётся два года испытательного срока.

Напомним, в июле 2019 года в Москву из Ингушетии с множественными травмами была доставлена семилетняя Аиша. За избиение до полусмерти фигурантом уголовного дела проходит родная тётя ребёнка. Полученные травмы привели к гангрене рук, спасти одну кисть и предплечье врачи не смогли.