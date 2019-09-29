Балашиха, Московская область, , 21:06 — REGNUM В городе Балашиха, расположенном в Московской области, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования гражданки Германии, об этом 29 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на СК России по Московской области.

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«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства», — отметили в инстанции.

В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия, исследуется место преступления.

В СМИ просочилась информация о том, что пострадавшая может быть сотрудницей Российско-Германской внешнеторговой палаты. Нападение было совершено в парке «Косинский».

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