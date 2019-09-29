Анкара, , 20:54 — REGNUM Самолеты F-16, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, сбили нарушивший воздушное пространство страны беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября, в провинции Килис. В военном ведомстве отметили, что тип летательного аппарата и страна происхождения пока неизвестны.

Сотрудники жандармерии провинции Килис уже обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата, упавшего между районом Чылдыроба и Центром временного размещения Беширие.

Другие подробности пока неизвестны.