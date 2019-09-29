Тюмень, , 20:22 — REGNUM В Тюмени бойцы ОМОН 29 сентября задержали невменяемого мужчину, который кидался с железным прутом в руках на женщин и детей возле школы № 9. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что прохожий обратился к проезжавшему мимо наряду ОМОН, мол, бегает неадекватный человек с железным прутом, уже ударил девушку. Было снято видео задержания. Тюменец бесстрашно махал арматурой и перед силовиками. В итоге его задержали. Предполагается, что мужчина был под воздействием наркотиков.

Ранее сотрудниками полиции Тюмени был задержан другой мужчина, который в фартуке и маске клоуна кидался на прохожих с бензопилой. Им оказался тюменец 1993 года рождения. Здесь речь идёт о розыгрыше, который снимали специально на видео, чтобы потом посмеяться над людским страхом. Молодого человека привлекают к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В пресс-службе УМВД сообщают, что 30 сентября суд назначит ему наказание.