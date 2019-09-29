Воронеж, 29 сентября 2019, 19:51 — REGNUM Данные о гибели человека из-за прохождения электротока по батареям в многоквартирном доме в Воронеже не соответствуют действительности. Об этом ИА сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Она уточнила, что в связи с происшествием ни пострадавших, ни погибших нет. В то же время, она подтвердила смерть мужчины 1941 года рождения, жившего в этом доме, но подчеркнула, что причиной стало заболевание.
Между тем, уточнили в мэрии, электроснабжение дома восстановлено полностью. Вопрос о подаче газа планируют решить 30 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 сентября, в службу спасения поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома по улице Хользунова в Воронеже о прохождении электрического тока по батареям теплоснабжения. Аварийная служба отключила электроснабжение, также было решено перекрыть газ. Из квартир были эвакуированы жильцы, однако позже им разрешили вернуться в квартиры. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за несанкционированных действий кого-то из жильцов.
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