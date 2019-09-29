Воронеж, , 19:51 — REGNUM Данные о гибели человека из-за прохождения электротока по батареям в многоквартирном доме в Воронеже не соответствуют действительности. Об этом ИА сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Она уточнила, что в связи с происшествием ни пострадавших, ни погибших нет. В то же время, она подтвердила смерть мужчины 1941 года рождения, жившего в этом доме, но подчеркнула, что причиной стало заболевание.

Между тем, уточнили в мэрии, электроснабжение дома восстановлено полностью. Вопрос о подаче газа планируют решить 30 сентября.

«Сотрудники управляющей компании попали во все квартиры, однако факт несанкционированного подключения отследить не удалось. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения дома по обоим подъездам протянуты новые линии, в течение часа сети работают без нештатных ситуаций», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 сентября, в службу спасения поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома по улице Хользунова в Воронеже о прохождении электрического тока по батареям теплоснабжения. Аварийная служба отключила электроснабжение, также было решено перекрыть газ. Из квартир были эвакуированы жильцы, однако позже им разрешили вернуться в квартиры. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за несанкционированных действий кого-то из жильцов.

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