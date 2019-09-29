Городец, Нижегородская область, 29 сентября 2019, 19:14 — REGNUM В Нижегородской области совершил жесткую посадку дельтаплан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ЧП произошло в воскресенье, 29 сентября, в городе Городец. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы двое мужчин.
«Поступило сообщение о жесткой посадке дельтаплана в черте г. Городец», — сказал представитель министерства.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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