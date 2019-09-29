Донецк, , 17:24 — REGNUM Мирный житель получил ранение в результате очередного обстрела территории Донецкой Народной Республики киевскими боевиками. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска с 15:45 до 16:15 мск вели огонь по территории ДНР в районе населённого пункта Зайцево. Боевиками Украины при обстреле применялись миномёты калибром 82 мм, также было произведено 29 выстрелов из гранатомёта, кроме того, было применено крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

В результате обстрелов был ранен мирный житель ДНР, проживающий в Зайцево на улице Красных Партизан. Мужчина 1965 года рождения во время обстрелов находился на приусадебном участке.

Пострадавший получил осколочное ранение в правую руку. Ему оказали медицинская помощь на месте, необходимости в госпитализации не было.

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