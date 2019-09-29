Курск, , 17:23 — REGNUM Грудной ребёнок погиб, ещё четыре человека, в том числе двое малолетних детей, пострадали в результате ДТП с грузовой фурой и двумя легковыми автомобилями в Курской области. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 13:30 мск на 520-м километре автодороги М2 «Крым». Водитель грузового автомобиля Volvo допустил столкновение со встречным ВАЗ-2115, который от удара отбросило на ехавший в попутном направлении ВАЗ-2107.

В результате ДТП погибла находившаяся в первом легковом автомобиле ВАЗ-2115 девочка 2019 года рождения. Ещё четыре человека из того же автомобиля — 34-летний водитель, 34-летняя пассажирка и двое детей трёх и восьми лет получили травмы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

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