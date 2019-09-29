Бангкок, , 17:00 — REGNUM Как минимум 17 студентов одного из технических колледжей погибли в результате ДТП с пикапом, произошедшем в таиландской провинции Самутпракан. Об этом 29 сентября сообщила газета Bangkok Post.

Авария произошла около 01:00 по местному времени 29 сентября. Очевидец произошедшего рассказал полиции, что пикап со студентами совершал поворот на высокой скорости на главную дорогу провинции, затем резко съехал с дороги, врезался в придорожные столбы и перевернулся.

От удара 12 студентов, сидевших в кузове пикапа, были выброшены на дорогу и погибли на месте. Ещё пятеро студентов и водитель, сидевшие в кузове, получили травмы. Позднее пятеро пострадавших скончались в больнице.

По предварительным данным, студенты возвращались с субботней вечеринки по случаю окончания учебной недели. После окончания вечеринки студенты толпой загрузились в пикап, игнорируя правила безопасности на дорогах.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе места ДТП, опрашиваются все очевидцы. Также полиция ждёт выздоровления водителя пикапа, чтобы опросить и его.

Ранее ИА REGNUM сообщало об автомобиле, упавшем в подземный переход в Симферополе из-за сильного удара, полученного в ДТП. Также в результате аварии погибла женщина и пострадали два человека.

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