Каир, , 16:35 — REGNUM Группа боевиков ликвидирована силовиками Египта на севере Синайского полуострова возле города Эль-Ариш. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Силы безопасности Египта преследовали экстремистов, подозреваемых в подготовке атак на служащих армии и полиции в районе пригорода Эль-Ариш, на территории фермы в квартале Аль-Хус. В результате вспыхнувшей перестрелки было ликвидировано 15 боевиков. О потерях среди силовиков не сообщается.

Напомним, армия и полиция Египта уже в течение нескольких лет проводят совместные операции по ликвидации групп экстремистов на севере Синайского полуострова. За время антитеррористической спецоперации были ликвидированы более сотни боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации группы террористов на Синайском полуострове египетскими силовиками. В ходе спецоперации ранения получили двое военнослужащих.

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