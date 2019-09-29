Воронеж, , 16:19 — REGNUM Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM. Сначала сообщения о ЧП появились в социальных сетях, затем информацию об этом подтвердили в мэрии.

Жалоба на то, что по батарее отопления прошёл электрический ток, была подана в систему 112 жильцом дома. Прибывшие на место сотрудники аварийной службы обесточили подъезд, 115 человек — жителей дома — были эвакуированы. Также в целях безопасности отключили газ.

«Ситуация возникла вероятнее всего по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии, произвели заземление на отопительный прибор. Соответственно разряд в таком случае может идти в соседние жилые помещения», — сообщил директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов.

В настоящее время люди смогли вернуться в свои квартиры. Газ остается отключенным. Специалисты устанавливают возможный источник подключения тока на внутридомовую сеть теплоснабжения.