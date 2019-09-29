Воронеж, 29 сентября 2019, 16:19 — REGNUM Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM. Сначала сообщения о ЧП появились в социальных сетях, затем информацию об этом подтвердили в мэрии.
Жалоба на то, что по батарее отопления прошёл электрический ток, была подана в систему 112 жильцом дома. Прибывшие на место сотрудники аварийной службы обесточили подъезд, 115 человек — жителей дома — были эвакуированы. Также в целях безопасности отключили газ.
В настоящее время люди смогли вернуться в свои квартиры. Газ остается отключенным. Специалисты устанавливают возможный источник подключения тока на внутридомовую сеть теплоснабжения.