Воронеж, , 16:12 — REGNUM В Воронеже пришлось экстренно эвакуировать жильцов двух подъездов девятиэтажного дома, так как сеть отопления в квартирах оказалась под напряжением. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Жильцы квартир обнаружили, что батареи центрального отопления вдруг стали самопроизвольно нагреваться и на них даже начала тлеть краска. Оказалось, что все батареи в двух подъездах находятся под напряжением. Одновременно во внутридомовой сети начались скачки напряжения.

Когда из-за нагревшейся батареи на одной из кухонь вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить. Было решено срезать и заглушить одну из батарей, чтобы разомкнуть цепь. Жители подъездов были эвакуированы.

Энергетики и хозяева квартир обходят все помещения и проверяют квартиры.

По предварительным данны ток во внутридомой системе отоплени мог возникнуть из-за какого-то несанкционированного подключени к электросети, когда «нулевой» провод был подключен к батареи.