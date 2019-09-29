Донецк, , 16:12 — REGNUM Самодельное взрывное устройство было обнаружено патрулём Народной милиции Донецкой Народной Республики на улице города Макеевки. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба военного ведомства.

Взрывное устройство обнаружил военный патруль во время обхода улиц города. На место обнаружения были вызваны сапёры, которые приняли решение в целях безопасности уничтожить взрывное устройство.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям военнослужащих Народной милиции ДНР никто из гражданских лиц не пострадал.

Военное ведомство призвало всех жителей ДНР к бдительности и осторожности и настоятельно рекомендовало при обнаружении подозрительных предметов не приближаться и не прикасаться к ним, а сообщить о находке в экстренные службы либо военную комендатуру. До приезда специалистов рекомендуется, отойдя на безопасное расстояние, ограничить доступ к подозрительному предмету.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пятерых пострадавших от взрыва детях возрастом от семи до 13 лет, которые нашли боевую гранату на территории Луганской Народной республики.

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