Уфа, 29 сентября 2019, 15:52 — REGNUM Женщина пострадала в результате жёсткой посадки дельтаплана в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент произошёл около 14:30 мск в Учалинском районе возле деревни Старобалбуково.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили пострадавшую женщину, пилота воздушного аппарата. Она была госпитализирована с переломом руки.
На месте ЧП работают представители экстренных служб, причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении самолета Airbus A-321 с птицей в аэропорту британского города Бирмингема. Видео столкновения попало в сеть интернет.
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