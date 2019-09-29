Уфа, , 15:52 — REGNUM Женщина пострадала в результате жёсткой посадки дельтаплана в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошёл около 14:30 мск в Учалинском районе возле деревни Старобалбуково.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили пострадавшую женщину, пилота воздушного аппарата. Она была госпитализирована с переломом руки.

На месте ЧП работают представители экстренных служб, причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении самолета Airbus A-321 с птицей в аэропорту британского города Бирмингема. Видео столкновения попало в сеть интернет.

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