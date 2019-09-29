Джидда, Саудовская Аравия, , 15:36 — REGNUM Крупный пожар возник на центральном железнодорожном вокзале «Эль-Харамейн» в городе Джидда в Саудовской Аравии. Об этом 29 сентября сообщает телеканал Al Arabiya.

Возгорание началось на крыше здания вокзала. На видеозаписи, выложенной в сеть в Twitter телеканала, видны густые клубы чёрного дыма над зданием вокзала.

В настоящее время с огнём борются несколько пожарных бригад. Над зданием вокзала видны несколько вертолётов службы спасения.

Информация о пострадавших до сих пор не поступала, место пожара оцеплено представителями экстренных служб.

Высокоскоростная железная дорога «Эль-Харамейн» связывает два священных для мусульман города Мекку и Медину с городом Джидда, который является «экономической столицей» и крупным транспортным узлом в Саудовской Аравии. Дорога была открыта королём Саудовской Аравии в сентябре 2018 года.

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