Симферополь, , 15:11 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Симферополе, один из которых от удара влетел в подземный пешеходный переход. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Крым.

Авария произошла в ночь на 29 сентября в центре Симферополя на перекрестке проспекта Победы и улицы Лермонтова. По предварительным данным, 29-летний водитель легкового автомобиля Renault не справился с управлением на повороте и допустил столкновение с легковым автомобилем Kia Optima. После столкновения Kia был отброшен ударом на ограждение проезжей части, проломил его и свалился в подземный переход.

Renault, отброшенный ударом, столкнулся с припаркованным автомобилем Opel. В результате ДТП погибла женщина-пассажирка автомобиля Renault, водитель Renault получил переломы и повреждения внутренних органов.

Также пострадал водитель Kia. Пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи и госпитализированы в городскую клиническую больницу №6 Симферополя.

Упавший в переход автомобиль утром достали с помощью автокрана. Автомобиль восстановлению не подлежит. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

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