Курган, , 14:51 — REGNUM В Курганской области полицейские объявили в розыск гражданина Сербии, который потерялся в зауральских лесах вместе со своим грузовиком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

На телефон доверия областной полиции позвонила женщина из Сербии. Её супруг-дальнобойщик уехал в Россию и перестал выходить на связь после сообщения, что у него сломался грузовик в 80 км от города Кургана.

Сербского водителя курганские полицейские срочно объявили в розыск. Спустя два часа от участкового уполномоченного полиции отделения полиции Белозёрского района поступил сигнал, что большегруз марки «Мерседес» находится на трассе Курган — Тюмень в районе деревни Тебенякское.

В итоге, курганские полицейские помогли водителю из Сербии с эвакуацией грузовика и связаться с женой.