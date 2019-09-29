Токио, , 14:23 — REGNUM Авиарейсы на 30 сентября начали отменять японские авиакомпании из-за приближения к Японии сильного тайфуна Митог, которому присвоен номер 18. Об этом 29 сентября сообщает телеканал NHK.

По последним данным, в стране отменены уже 38 авиарейсов с прилётом либо вылетом в аэропортах на юге Японии. Количество отмен авиарейсов будет расти по мере приближения тайфуна к островам Японии.

В настоящее время тайфун движется от Филиппин в северо-восточном направлении со скоростью около 20 км/час. Ожидается, что 30 сентября он достигнет островов Сакашима на юго-западе префектуры Окинава, а к 2 октября затронет западную часть Японии.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 126 км/час с отдельными порывами до 180 км/час. Ожидается, что тайфун будет набирать силу по мере приближения к островам Японии.

Метеорологи предупреждают о сильных ливнях и штормовом ветре, которые принесёт с собой тайфун. В регионах, которые окажутся во власти стихии, ожидаются наводнения в низменных районах, волны высотой до десяти метров на побережье, грозы и смерчи.

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