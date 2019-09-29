Оренбург, , 14:08 — REGNUM Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате аварии в Оренбургской области с участием легкового автомобиля, за рулём которого был несовершеннолетний. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла в ночь на 29 сентября в Новосергиевском районе Оренбургской области. По предварительной информации, подросток взял у отца без его ведома ключи от автомобиля ВАЗ-21 140 и поехал с двумя пассажирами кататься по окрестностям.

В какой-то момент подросток не справился с управлением и на скорости въехал в левый по ходу движения кювет, а затем врезался в дерево. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир, второй пассажир и несовершеннолетний водитель получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате въезда легкового автомобиля в дерево в городе Сергиев Посад в Московской области.