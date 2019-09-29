Прая, , 13:27 — REGNUM Более двух сотен дельфинов выбросились на берег острова Боа-Вишта (государство Кабо-Верде, Африка) в Атлантическом океане. Об этом сообщают местные СМИ.

В Кабо-Верде около 200 дельфинов самостоятельно выбросились на берег. Инцидент произошел 27 сентября. Большинство млекопитающих погибли, часть из них туристы и местные жители смогли спасти. Дельфинов обливали водой и затаскивали обратно в океан — при этом спасаемые дельфины вновь пытались выброситься на берег.

Власти острова попросили океанологов из Испании выяснить причину выбрасывания дельфинов на берег. Были взяты образцы тканей погибших дельфинов, возможно млекопитающие были чем-то заражены.