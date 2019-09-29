Биробиджан, , 13:17 — REGNUM Возгорание в трёх вагонах ликвидировано пожарными на участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что открытое горение ликвидировано в трёх отцепленных и отбуксированных в тупик грузовых вагонах на участке Транссиба между населёнными пунктами Теплое озеро и Биракан. Проведена проливка конструкций вагонов.

На месте происшествия выяснилось, что в вагонах горели шпалы, которые перевозились со станции Ургал на станцию Хабаровск. Изначально сообщалось, что в вагонах перевозился уголь.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх вагонах, которые загорелись в движущемся грузовом составе на территории ЕАО. Вагоны были отбуксированы в тупик для дальнейшего тушения пожара.

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