Москва, , 12:43 — REGNUM Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате падения транспортного средства в реку с набережной в Москве. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 01:00 29 сентября на Коломенской набережной Москва-реки. Легковой автомобиль на скорости, проломив ограждение, вылетел с парапета набережной прямо в реку и стал тонуть.

Спасатели вытащили автомобиль из воды, но люди, находившиеся в салоне были уже мертвы. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в подмосковном Сергиевом Посаде из-за столкновения легкового автомобиля с деревом.

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