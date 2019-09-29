Донецк, , 12:40 — REGNUM Часть населённого пункта Горловка осталась без энергоснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой Народной Республики. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно поступившей информации, войска Украины с 07:05 до 07:40 мск выпустили четыре мины калибром 120 мм по посёлку Гольмовский на севере населённого пункта Горловка.

В результате обстрела была повреждена трансформаторная подстанция, посёлок Гольмовский частично остался без энергоснабжения.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ДНР. По населённым пунктам Донецкой Республики военнослужащими Киева было выпущено 70 единиц боеприпасов, в том числе был зафиксирован снайперский огонь.

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