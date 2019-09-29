Южно-Сахалинск, , 12:18 — REGNUM Хлопок, который был зафиксирован на горящей плавбазе «Пётр Житников» в Сахалинской области, произошёл из-за срыва крышки технологического оборудования. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Поясняется, что под давлением сорвало крышку с горловины на технологическом оборудовании в помещении материального склада плавбазы. В помещение заведены два пожарных шлага, идёт проливка помещения водой. Зона, где произошёл хлопок, загерметизирована.

Кроме того, продолжается орошение наружных бортов, идёт откачка поступающей воды из насосного отделения. Идёт получение специального пенообразователя для тушения пожара.

Напомним, пожар на плавбазе «Пётр Житников» произошёл в ночь на 24 сентября. В момент возгорания на судне находились 419 моряков, большинство из них были эвакуированы, на борту остались 63 человека для тушения пожара и поддержания плавучести судна. 26 сентября было ликвидировано открытое горение на плавбазе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хлопке, который произошёл на плавбазе «Пётр Житников» 28 сентября.

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