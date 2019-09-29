Эр-Рияд, , 10:57 — REGNUM Бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм, который был личным телохранителем короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда погиб в результате конфликта со стрельбой. Об этом 29 сентября сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на полицию Мекки.

По данным полицейского департамента Мекки, генерал аль-Фагм был убит в доме своего друга вечером 28 сентября. По предварительной информации, телохранитель короля поехал в город Джидду к своему другу Турки бен Абдель Азиза ас-Сабти. Здесь у генерала произошёл конфликт с ещё одним гостем, который в ходе ссоры взял оружие и открыл беспорядочную стрельбу по всем находившимся в доме.

Генерал аль-Фагм получил смертельное ранение и скончался в больнице. В результате стрельбы пострадали сам друг генерала и хозяин дома и филиппинский рабочий.

Кроме того, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и предложили стрелявшему сложить оружие и сдаться, тот опять открыл огонь. В результате перестрелки были ранены ещё пять полицейских.

Множество людей выразили соболезнования семье погибшего генерала. Абдель Азиз аль-Фагм работал со многими саудовскими монархами, в том числе был телохранителем отца нынешнего монарха, покойного короля Абдаллы. Генерал аль-Фагм считался одним из лучших профессионалов в своём деле.

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