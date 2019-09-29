Чита, , 10:39 — REGNUM Двое высокопоставленных забайкальских чиновников — министр финансов Марина Кириллова, а также теперь уже бывший министр территориального развития Виктор Паздников — подозревают в совершении уголовного преступления, связанного с финансовой деятельностью АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (ЗабТЭК). Подробности сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

По мнению следствия, должностные лица помогли энергетикам, накопившим большие долги по налогам, производить расчеты с контрагентами, минуя собственные счета.

«Ранее следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении руководства АО «ЗабТЭК» по признакам сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере», — поясняет СК.

Для расследования уголовных дел потребовалось проведение обысков в служебных кабинетах и по месту жительства фигурантов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2011 года Виктор Паздников руководил региональной службой по тарифам и ценообразованию, а в 2016 году стал министерством территориального развития края. После того, как в регионе сменилось руководство и правительство было распущено, чиновник получил приставку и. о, но 25 сентября было заявлено, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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