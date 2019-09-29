Сергиев Посад, Московская область, , 10:36 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошло около 06:50 мск недалеко от деревни Самотовино. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2114 на большой скорости съехал с дороги в кювет и протаранил дерево.

Два пассажира и водитель автомобиля скончались на месте ДТП. Предполагается, что авария могла произойти из-за того, что водитель не справился с управлением на большой скорости.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка обстоятельств и причин произошедшей аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пассажирского автобуса в Китае, жертвами которого стали 36 человек.

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