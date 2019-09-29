Славгород, Алтайский край, , 10:14 — REGNUM Жительница Славгорода и двое её детей (девяти и четырёх лет), которых правоохранители объявили в розыск по случаю безвестного исчезновения, найдены мёртвыми. В их убийстве подозревается 22-летний брат сожителя погибшей. Подробности уголовного дела, возбуждённого согласно п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего») сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По версии следствия, в ночь на 22 августа 2019 года женщина собрала личные вещи, документы и совместно с двумя малолетними детьми намеревалась уехать из Славгорода в другой регион. Довезти семью до вокзала она попросила родного брата гражданского супруга. Но по дороге между взрослыми произошёл конфликт и мужчина убил мать двоих детей. На допросе у следователей он признался, что испугался, когда дети заплакали, поэтому он их тоже убил.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в ходе работы с подозреваемым, он пояснил, что убийство совершил в лесополосе, в нескольких километрах от села Павловка, где проживала семья. Известно, что подозреваемый нигде не работает, ранее не судим.