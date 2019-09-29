Биробиджан, , 09:57 — REGNUM Три вагона с углем загорелись в составе движущегося поезда на участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании вагонов с углем поступила в ведомство в 13:41 (06:41 мск). Грузовой железнодорожный состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населёнными пунктами Теплое озеро и Биракан.

Три горящих вагона были отцеплены от основного состава и отбуксированы в тупик. На место ЧП выехали пожарные расчёты цементного завода из посёлка Тёплое озеро, пожарного поста из посёлка Биракан и пожарный поезд со станции Биробиджан 1.

На движение поездов инцидент не повлиял.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении поезда и микроавтобуса в ЕАО, водитель автобуса попытался проскочить перед движущимся локомотивом. Никто не пострадал, было остановлено движение поездов по участку Транссибирской магистрали.

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