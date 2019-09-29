Нью-Дели, , 09:33 — REGNUM Как минимум 73 человека погибли из-за мощных муссонных ливней, вызвавших наводнения и оползни на севере Индии. Об этом 29 сентября сообщает телеканал NDTV.

Больше всего от последствий сильных ливней пострадал индийский штат Уттар-Прадеш. Только в течение последних суток на восточной части штата выпало от 102,2 до 84,2 мм осадков, это значительно превышает обычную норму для штата в это время года.

Также ливни затронули соседние штаты Бихар, Раджастхан, Джамму и Кашмир и Уттаракханд. В ряде штатов отменены занятия в школах до 30 сентября, было нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение из-за затопления железнодорожных путей и автодорог.

В пострадавших от разгула стихии штатах ведутся спасательные работы. В ближайшие двое суток синоптики предупреждают об очень сильных ливнях в штате Уттар-Прадеш. В связи с этим на территории штата объявлен «красный», самый высокий уровень погодной опасности.

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