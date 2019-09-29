Нью-Дели, , 09:00 — REGNUM Жертвами сильнейших ливней на севере Индии стали уже более 70 человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экстренные службы штата Уттар-Прадеш.

На данный момент экстренные службы штата сообщают о гибели 73 человек из-за наводнений и оползней.

За последние несколько дней только на востоке штата Уттар-Прадеш выпало до 102 мм осадков. Это существенно выше среднестатистического показателя сентября для данной местности.

Ливни также наблюдаются и в других штатах Индии, в частности в Бихаре, Раджастане и Уттаракханде. Множество авиарейсов на севере Индии отменены. Железнодорожное сообщение прервано. Власти отменили занятия в школах в регионах, пострадавших от наводнения.

Власти обещают семьям погибших выплатить компенсации.

При этом синоптики предупреждают — дожди продолжатся.