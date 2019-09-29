Нанкин, Китай, , 08:35 — REGNUM В китайской провинции Цзянсу произошло ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса, в результате которого погибло 36 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное уведомление полиции города Исин в провинции Цзянсу.

Согласно сообщению местной полиции, пассажирский автобус пробил разделяющий барьер, выехал на встречную полосу автомагистрали и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло 36 человек, ещё 9 получили серьёзные ранения. По предварительной версии, авария была вызвана лопнувшей шиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Китае грузовой автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в городе Сянтань. В результате ДТП погибло 10 человек.

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