Джакарта, , 08:28 — REGNUM Число погибших достигло 30 человек, ещё 156 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло на востоке Индонезии. Об этом 29 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Режим ЧП, введённый в административном центре провинции городе Амбоне на одноимённом острове будет действовать до 9 октября. Всё это время в регионе будут проводиться поисково-спасательные и восстановительные работы.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии 26 сентября в восточной части архипелага Серам. Эпицентр подземных толчков находился в 39 километрах от города Амбон.

На сегодняшний день из-за удара подземной стихии около 25 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Им было предоставлено временное убежище.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уточнённых данных по погибших в результате землетрясения в Индонезии, которых насчитывалось 19 человек.

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