Бирмингем, Великобритания, , 08:14 — REGNUM Видеозапись столкновения самолета Airbus A-321 британской бюджетной авиакомпании Jet2 с птицей в аэропорту Бирмингема в Великобритании попала в сеть интернет. Она была опубликована 28 сентября.

Инцидент с птицей произошёл в аэропорту Бирмингема 21 сентября. На видеозаписи чётко видно, как птица врезается в садящийся на взлётно-посадочную полосу самолёт возле кабины пилотов и отскакивает в сторону.

Видимо, птица не нанесла авиалайнеру серьёзных повреждений, так как уже через час самолёт вновь совершил вылет из аэропорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о публикации в сети видеозаписи со скандалом на борту самолёта, в котором участником стал актёр Максим Аверин. Артист и его директор проявили неуважение к экипажу и летевшим с ними пассажирам во время авиарейса.

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