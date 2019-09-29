Триполи, , 07:46 — REGNUM Лодка с находящимися на её борту более 50 мигрантами перевернулась у побережья Ливии. Информация об этом 29 сентября размещена в официальном Twitter управления комиссара ООН по делам беженцев.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лодка, перевозившая более 50 человек, перевернулась у ливийских берегов», — говорится в сообщении.

Также в нём отмечается, что сотрудники ООН, спасатели и их партнеры проводят поисково-спасательную операцию, и что лодка пока не найдена.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 27 сентября, возле греческого острова Инусес перевернулась резиновая лодка с 19 мигрантами, в результате семь из них, включая пятерых детей, утонули в Эгейском море.