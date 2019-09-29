Кабул, , 05:20 — REGNUM Не менее 32 человек погибли в результате нападений боевиков в день президентских выборов в Афганистане, 28 сентября сообщает агентство Pajhwok.

Помимо этого, по меньшей мере 123 человека получили ранения. Сообщается о 113 случаев нападения.

При этом, по информации агентства, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за 64 атаки.

Напомним, 28 сентября в Афганистане состоялись выборы президента страны. Основными соперниками на выборах считаются действующий президент Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла. Предварительные результаты ожидаются 19 октября, а окончательные — 7 ноября.