Пекин, , 03:27 — REGNUM Не менее 36 человек погибли в крупном ДТП с участием автобуса на востоке Китая 29 сентября, сообщили в местном управлении полиции.

ДТП произошло на скоростной трассе неподалеку от города Исин провинции Цзянсу. Автобус с 69 пассажирами внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Более 30 человек пострадали в ДТП. Они были доставлены в больницы, девять из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Согласно предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу из-за лопнувшей камеры переднего колеса.

Напомним, ранее, 27 сентября, в Ростовской области в городе Шахты опрокинулся микроавтобус с пассажирами. В результате ДТП травмы получила одна пассажирка.